2019-09-03T14:49:57+03:00
Общество

В Югре регистраторы Всероссийской переписи населения начинают обходы по домам

В течение месяца им предстоит проверить более 94 тысячи адресов
Алена Кульмухаметова
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Югра готовится к всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В настоящее время проводятся работы по актуализации списков адресов домов и картографического материала. Переписные работники – регистраторы начали обход по домам.

Так, регистраторы проводят сплошной натурный обход территории крупных населённых пунктов, уточняют предварительно составленные списки адресов домов, в которых проживают или могут проживать югорчане в период проведения переписи населения, сверяют наличие домов, строений и жилых помещений, включенных в списки или указанных на картографическом материале, с фактически имеющимися на местности, отмечают сведения об отсутствии указателей с номерами домов и названиями улиц. Всю информацию они соберут, не заходя в дома и квартиры.

В нашем регионе к этой работе привлечен 151 регистратор. В течение 30 календарных дней, отведенных на проведение обхода, им предстоит проверить более 94 тысячи адресов домов. Отмечается, что регистраторы при себе имеют удостоверение и паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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