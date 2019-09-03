СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-03T13:48:06+03:00

У реки обнаружено истерзанное тело таксиста из Нефтеюганска. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Молодой житель Нефтеюганска пропал 1 сентября. В ночь на 3 сентября его тело было обнаружено за городом.

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили в СУ СК ХМАО-Югры, 2 сентября в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 26-летнего жителя Нефтеюганска – гражданина Азербайджанской Республики, который работал таксистом. Мужчина вышел на смену и связь с ним оборвалась.

В ночь на 3 сентября тело мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резанными ранениями, было обнаружено на берегу протоки Чеускинская в районе дСНТ «Кедровый», а его автомобиль - в районе УМ-4 города Нефтеюганска.

В этот же день по подозрению в убийстве был задержан 28-летний ранее неоднократно судимый житель Нефтеюганска . Решается вопрос о заключении его под стражу.

Кроме этого, следователи допрашивают ещё одного подозреваемого, который совместно с обвиняемым угнал автомобиль таксиста. Однако, объективных сведений о причастности данного лица к убийству не имеется. В отношении него мужчины рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, убийство могло быть совершено из корыстных побуждений – у потерпевшего были похищены деньги и другое имущество. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU