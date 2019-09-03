2019-09-03T12:51:18+03:00
Общество

На Шантарских островах появился указательный знак Ханты-Мансийска

Конкурс по изготовлению знаков навигации продолжается
Алена Кульмухаметова
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На Шантарских островах появился указательный знак Ханты-Мансийска. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскНа Шантарских островах появился указательный знак Ханты-Мансийска. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Группа путешественников из Югры на катамаране «Чугас» совершили большую парусную экспедицию на остров Большой Шантар, расположенный в Охотском море.

Отправляясь в экспедицию, любители приключений взяли с собой один из знаков навигации, изготовленный воспитанниками мастерской «Стружка» в рамках конкурса «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск». Теперь направление в сторону югорской столицы обозначено и на далеких Шантарских островах!

Напоминаем, что конкурс по изготовлению знаков навигации «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!» продолжается до 20 сентября. Творческие работы принимаются в Туристско-информационном центре по адресу ул. Пионерская, 46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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