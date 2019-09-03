2019-09-03T11:58:26+03:00
Общество

В Югре снижается число людей, употребляющих наркотики

Больным оказывается всесторонняя помощь
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийском автономном округе отмечается снижение числа лиц впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» на 8,6 процентов. Об этом рассказал главный врач Сургутской клинической психоневрологической больницы Андрей Новиков.

По его словам, стационарная наркологическая помощь в автономном округе оказывается на 532 койках, из них 415 коек – наркологические, 117 коек – реабилитационные.

- Показатель болезненности наркоманией за 1 полугодие 2019 года составил 137,3 на 100 тысяч населения (2279 человек), - привел он данные. - Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 24,1 процента.

Он также добавил, что в первом полугодии 2019 года 25,3 процента лиц были сняты с наблюдения в связи с выздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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