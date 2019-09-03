Рыбацкой артели вернули украденный югорчаниным лодочный мотор
Злоумышленника задержали по горячим следам
Рыбацкой артели вернули украденный югорчаниным лодочный мотор. Фото с сайта pixabay.com
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Кража лодочного мотора с промбазы в городе Ханты-Мансийск произошла в середине августа текущего года. Преступника удалось задержать.
В пресс-службе УМВД ХМАО-Югры, напомнили, что неизвестный, находясь на территории промбазы по улице Объездной в городе Ханты-Мансийск, похитил лодочный мотор «Ямаха» стоимостью 40 тысяч рублей. О факте хищения заявил руководитель рыбацкой артели, которой принадлежал мотор.
По подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний югорчанин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU