Рыбацкой артели вернули украденный югорчаниным лодочный мотор

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-03T11:39:15+03:00

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Кража лодочного мотора с промбазы в городе Ханты-Мансийск произошла в середине августа текущего года. Преступника удалось задержать.

В пресс-службе УМВД ХМАО-Югры, напомнили, что неизвестный, находясь на территории промбазы по улице Объездной в городе Ханты-Мансийск, похитил лодочный мотор «Ямаха» стоимостью 40 тысяч рублей. О факте хищения заявил руководитель рыбацкой артели, которой принадлежал мотор.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний югорчанин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU