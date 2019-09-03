2019-09-03T11:01:59+03:00
Общество

В Югре на учёте в тубдиспансерах состоят около 1500 жителей округа

Все они получают необходимое лечение
Алена Кульмухаметова
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В Югре на учёте в тубдиспансерах состоят около 1500 жителей округа. Фото с сайта pixabay.comВ Югре на учёте в тубдиспансерах состоят около 1500 жителей округа. Фото с сайта pixabay.com
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В противотуберкулезных учреждениях Югры на учете состоят 1456 больных активным туберкулезом. Об этом заявил главный врач Ханты-Мансийского клинического противотуберкулезного диспансера Евгений Ревякин.

- В 1 полугодии 2019 года охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз с применением всех методов обследования составил 41,2 процента от годового плана, - сообщил он. – Детей до 14 лет с применением проб осмотрено 33,6 процентов, подростков и взрослое население с применением флюорографии органов грудной клетки осмотрено 43,6 процентов. Показатель общей заболеваемости туберкулезом составил 19,0 на 100 тыс. населения и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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