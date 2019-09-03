СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-03T10:01:17+03:00

Вартовчанин неудачно вложился в фондовый рынок на 700 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие сутки в Югре зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Лангепаса, Когалыма, Радужного, Сургутского и Нижневартовского районов перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений и в интернет-магазинах.

Так, в Нижневартовском районе у 56-летнего местного жителя неизвестный похитил более 700 тысяч рублей под предлогом вложения денег в фондовый рынок.

А 43-летний житель Радужного, желая продать велосипед через сайт объявлений, стал жертвой злоумышленников и лишился более 10 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU