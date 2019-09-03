2019-09-03T10:01:17+03:00
Происшествия

Вартовчанин неудачно вложился в фондовый рынок на 700 тысяч рублей

Злоумышленников ищет полиция
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчанин неудачно вложился в фондовый рынок на 700 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comВартовчанин неудачно вложился в фондовый рынок на 700 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Лангепаса, Когалыма, Радужного, Сургутского и Нижневартовского районов перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений и в интернет-магазинах.

Так, в Нижневартовском районе у 56-летнего местного жителя неизвестный похитил более 700 тысяч рублей под предлогом вложения денег в фондовый рынок.

А 43-летний житель Радужного, желая продать велосипед через сайт объявлений, стал жертвой злоумышленников и лишился более 10 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре за полгода ВИЧ подтвердился у 605 жителей округа
В Нефтеюганске вахтовик угнал «Дэу Нексию»
Тепло в дома вартовчан могут подать при похолодании
Югорчанка перевела аванс в 200 тысяч рублей за квартиру неизвестным
В минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 7 человек
Погода в Югре 3 сентября: небольшие дожди и потепление
В Югре с начала года построено 220 тысяч квадратных метров жилья
Сегодня за парты сели более пятидесяти тысяч юных сургутян
Агломерационный медиафорум стартует в Нижневартовске
Из Урая на родину депортируют трёх мигрантов
В Югорске спасатели вынесли из горящей квартиры строителя
За минувшие выходные югорчане перевели мошенникам более 700 тысяч рублей
Полицейские Нягани исполнили мечту особенного ребёнка
На торжественной линейке в школе Ханты-Мансийска первоклассникам сделали куклы-обереги
Шесть юных югорчан стали участниками проекта «Таланты Арктики. Дети»
В тюрьму почти на десять лет отправится вартовчанин за жестокое убийство подруги
Вартовчан приглашают на легкоатлетический кросс
В Югорске грузчик украл телефон у продавца
Югорские проекты вышли в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2019»
Сургутянка похитила из магазина косметику и бритву
В Когалыме в массовом ДТП погиб водитель «Лада Веста»
Погода в Югре 2 сентября: холодно и дожди
Нижневартовская школа искусств и музыкальная школа имени Кузнецова обновят инструменты
На оснащение медорганизаций Югры направят более 4 млрд рублей
В Лангепасе спасатели отработали навыки тушения пожара в 12-этажном доме
В Сургуте отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности
Погода в Югре 1 сентября: в большинстве районов ожидается дождь