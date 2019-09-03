Вартовчанин неудачно вложился в фондовый рынок на 700 тысяч рублей
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Лангепаса, Когалыма, Радужного, Сургутского и Нижневартовского районов перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений и в интернет-магазинах.
Так, в Нижневартовском районе у 56-летнего местного жителя неизвестный похитил более 700 тысяч рублей под предлогом вложения денег в фондовый рынок.
А 43-летний житель Радужного, желая продать велосипед через сайт объявлений, стал жертвой злоумышленников и лишился более 10 тысяч рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU