2019-09-03T09:45:09+03:00
Общество

В Югре за полгода ВИЧ подтвердился у 605 жителей округа

Молодёжь стала реже заражаться
Алена Кульмухаметова
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В Югре за полгода ВИЧ подтвердился у 605 жителей округа. Фото с сайта pixabay.comВ Югре за полгода ВИЧ подтвердился у 605 жителей округа. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе не зарегистрировано случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией.

Исполняющая обязанности главного врача центра профилактики и борьбы со СПИД Марина Ворох отметила, что ведется планомерная работа по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. Благодаря проводимым мероприятиям удалось снизить долю молодежи 15-25 лет среди выявленных впервые до 4 процентов.

Так, в первом полугодии 2019 года освидетельствование на ВИЧ-инфекцию прошли более 297 тысяч человек, у 605 впервые выявлена инфекция.

Все новорожденные от ВИЧ-инфицированных женщин были охвачены химиопрофилактикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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