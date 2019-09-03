В Югре за полгода ВИЧ подтвердился у 605 жителей округа
Молодёжь стала реже заражаться
В Югре за полгода ВИЧ подтвердился у 605 жителей округа. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе не зарегистрировано случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией.
Исполняющая обязанности главного врача центра профилактики и борьбы со СПИД Марина Ворох отметила, что ведется планомерная работа по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. Благодаря проводимым мероприятиям удалось снизить долю молодежи 15-25 лет среди выявленных впервые до 4 процентов.
Так, в первом полугодии 2019 года освидетельствование на ВИЧ-инфекцию прошли более 297 тысяч человек, у 605 впервые выявлена инфекция.
Все новорожденные от ВИЧ-инфицированных женщин были охвачены химиопрофилактикой.
ИСТОЧНИК KP.RU