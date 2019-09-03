В Нефтеюганске вахтовик угнал «Дэу Нексию»

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-03T08:48:19+03:00

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Полицейские Нефтеюганска задержали вахтовика, который угнал автомобиль. Так молодой человек надеялся заработать. В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что накануне оставил свой автомобиль марки «ДЭУ Нексия» на территории базы, где работает. Позднее, когда мужчина вернулся, своей машины на месте не обнаружил. Оперативники установили подозреваемого, которым оказался 23-летний житель Алтайского края, находившийся в городе ради заработка. В признательных показаниях молодой человек пояснил, что совершил угон в личных интересах.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, ранее злоумышленник в поле зрения полиции не попадал.

ИСТОЧНИК KP.RU