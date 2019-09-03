2019-09-03T06:53:33+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 7 человек

Задержаны восемь нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 7 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 7 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Ранним утром на трассе в Нефтеюганском районе в кювет «улетела» иномарка. Пострадали два человека.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 сентября в Нефтеюганском районе в 08:20 на 818 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск. 27-летний водитель автомобиля «БМВ» не учёл дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 29-летний пассажир получили телесные повреждения.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Задержаны восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, отказ – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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