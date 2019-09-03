Погода в Югре 3 сентября: небольшие дожди и потепление
Во вторник 3 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, по северо-западу без осадков. Местами туман. Ветер от восточного до северного 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+16 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13,+15 градусов.
В Сургуте переменная облачность, дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, северный1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +14 градусов.
В Нижневартовске с утра переменная облачность, возможен небольшой дождь, к вечеру прояснение. Ветер юго-западный, западный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU