2019-09-03T06:19:05+03:00
Общество

Погода в Югре 3 сентября: небольшие дожди и потепление

Поутру округ утопает в туманах
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 3 сентября: небольшие дожди и потепление. Фото Оксаны Чирковой из соцсети ВКонтактеПогода в Югре 3 сентября: небольшие дожди и потепление. Фото Оксаны Чирковой из соцсети ВКонтакте
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Во вторник 3 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, по северо-западу без осадков. Местами туман. Ветер от восточного до северного 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13,+15 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, северный1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +14 градусов.

В Нижневартовске с утра переменная облачность, возможен небольшой дождь, к вечеру прояснение. Ветер юго-западный, западный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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