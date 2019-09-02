2019-09-02T16:15:09+03:00
Общество

В Югре с начала года построено 220 тысяч квадратных метров жилья

Жилищного фонда не хватает в Нефтеюганске
Алена Кульмухаметова
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В Югре с начала года построено 220 тысяч квадратных метров жильяВ Югре с начала года построено 220 тысяч квадратных метров жильяФото: Татьяна Коркина
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В правительстве Югры отметили, что за восемь месяцев текущего года в округе введено в эксплуатацию 220 тысяч квадратных метров жилья.

Так, лидерами среди муниципалитетов по вводу жилья стали Нижневартовск, Сургут и Нефтеюганск. При этом жилищного фонда не хватает в Нефтеюганске для обеспечения всех обязательств органов местного самоуправления перед гражданами.

Губернатор Наталья Комарова призвала активизировать работу в этом направлении и руководителей муниципалитетов, которые допускают отставание по строительству объектов, включенных в адресную инвестиционную программу. Это Лангепас, Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нягань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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