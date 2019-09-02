СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-02T14:38:18+03:00

Из Урая на родину депортируют трёх мигрантов Фото: Татьяна Коркина

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В Ханты-Мансийском автономном округе проходят рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Так, полицейские Урая всего за пять дней проверили 65 объектов. Стражи порядка составили восемь протоколов об административных правонарушениях в сфере миграции, трое из которых по статьям, санкции которых предусматривают административное выдворение за пределы РФ.

Кроме того, возбуждено пять уголовных дел по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства».

Например, 63-летний житель города фиктивно прописал в своей квартире сразу пять соотечественников.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания».

ИСТОЧНИК KP.RU