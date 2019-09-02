За минувшие выходные югорчане перевели мошенникам более 700 тысяч рублей
Жители Нижневартовска, Когалыма, Мегиона, Ханты-Мансийска всего за одни выходные пополнили счета девяти мошенников на 700 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений, социальных сетях и в интернет-магазинах.
Так, порядка 130 тысяч рублей лишилась жительница Нижневартовска при попытке продать диван на сайте объявлений.
У 26-летней жительницы Когалыма неизвестные похитили более 13 тысяч рублей под предлогом займа, взломав аккаунт в социальной сети ее знакомой.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU