СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-02T13:44:20+03:00

За минувшие выходные югорчане перевели мошенникам более 700 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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Жители Нижневартовска, Когалыма, Мегиона, Ханты-Мансийска всего за одни выходные пополнили счета девяти мошенников на 700 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений, социальных сетях и в интернет-магазинах.

Так, порядка 130 тысяч рублей лишилась жительница Нижневартовска при попытке продать диван на сайте объявлений.

У 26-летней жительницы Когалыма неизвестные похитили более 13 тысяч рублей под предлогом займа, взломав аккаунт в социальной сети ее знакомой.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU