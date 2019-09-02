На торжественной линейке в школе Ханты-Мансийска первоклассникам сделали куклы-обереги

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-02T11:49:42+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной линейке, посвященной дню знаний, в школе №4 Ханты-Мансийска. Здесь собрались первоклассники, будущие выпускники, родители, учителя.

Наталья Комарова обратилась к первоклассникам с просьбой – разработать проект по замене воздушных шаров, которые наносят вред природе и живым существам, на другие – более безопасные для окружающей среды предметы.

После завершения официальной части Наталья Комарова посетила открытый урок по родному языку и фольклору для учеников 1 «А» класса. Здесь артисты театра обско-угорских народов «Солнце» познакомили ребят с национальными музыкальными инструментами и научили делать куклу-оберег.

Добавим, что сегодня школы Югры открыли свои двери для 224820 учеников, 26889 из них – первоклассники. В этом году их на 5 процентов больше, чем годом ранее.

В новом учебном году в одну смену будут учиться 77,8 процентов югорских школьников. Односменный режим работы организован в школах г. Покачи, Белоярского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU