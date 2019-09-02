2019-09-02T10:57:58+03:00
Звезды

Шесть юных югорчан стали участниками проекта «Таланты Арктики. Дети»

Участников смены ждёт увлекательное путешествие в мир творчества
Алена Кульмухаметова
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Шесть юных югорчан стали участниками проекта «Таланты Арктики. Дети». Фото с сайта правительства ЮгрыШесть юных югорчан стали участниками проекта «Таланты Арктики. Дети». Фото с сайта правительства Югры
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Под руководством практикующих медиа-художников, режиссеров и специалистов-филологов участники международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» будут учиться снимать анимационные микросказки, вырезать из кости, выучат скороговорки на разных языках коренных народов.

Ребята узнают много нового из истории и географии России, отечественной и мировой культуры, тележурналистики. Мастер-классы для участников проведут известные телеведущие и мэтры театра и кино.

В числе счастливчиков шесть юных жителей Югры из числа коренных малочисленных народов Севера. Все они воспитанники Хулимсунтской школы искусств Берёзовского района и детского этнокультурно-образовательного центра «Лылынг союм» Ханты-Мансийска. С 27 августа по 10 сентября 2019 года они проведут уникальную творческую смену «Арктическая сказка» в санатории «Вита» города Анапы Краснодарского края.

Отметим, что югорчане – победители и призёры всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад, направленных на сохранение культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера Югры.

В течение ближайших недель юных участников смены ждёт увлекательное путешествие в мир творчества под руководством известных артистов, режиссеров, хореографов, аниматоров. Конкурсы, игры, творческие задания пройдут на родных языках, с переводом на русский и английский языки.

К концу смены совместными силами мастеров и юных талантов будет снят цикл фильмов по мотивам северного фольклора, а продолжением проекта станет создание Арктической медиашколы в Москве для одаренных детей северных и арктических территорий.

Напомним, международный культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети» стартовал в 2018 году, и стал отправной точкой для проведения в Российской Федерации в 2019-ом году международного года языков коренных народов под эгидой ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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