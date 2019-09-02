СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-02T10:41:31+03:00

В тюрьму почти на десять лет отправится вартовчанин за жестокое убийство подруги Фото: Татьяна Коркина

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Житель Нижневартовска будучи пьяным в гостях у подруги пришёл в ярость и жестоко избил её. Выжить после его агрессии она не смогла.

Накануне нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

В прокуратуре ХМАО-Югры сообщили, что в сентябре 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире своей знакомой, избил по голове женщину. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы она скончалась спустя два дня.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил исковые требования дочери погибшей о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU