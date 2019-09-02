2019-09-02T09:58:56+03:00
Спорт

Вартовчан приглашают на легкоатлетический кросс

Для участия нужна подготовка документов
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают на легкоатлетический кроссВартовчан приглашают на легкоатлетический кроссФото: Татьяна Коркина
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В Нижневартовске в рамках городского праздника «Здоровье» 15 сентября пройдет физкультурное мероприятие - легкоатлетический кросс «Золотая осень». Открытие состоится в 10 часов на стадионе имени Беляева.

В 10 часов 15 минут будет дан старт юным участникам - воспитанникам дошкольных образовательных организаций (дистанция - 50 метров). В 11 часов стартует забег «Сильные духом». Участие в нем примут вартовчане из маломобильной категории.

В этот же день в 11 часов 30 минут на старт выйдут все желающие, чтобы померяться силами в массовом забеге на дистанциях 2 500 метров, 5 000 метров и в полумарафоне на дистанции 21 098 метров.

Организаторы отмечают, что к участию в кроссе допускаются спортсмены, предоставившие комиссии по допуску к соревнованиям необходимые документы. К участию в полумарафоне на дистанцию 21 098 метров допускаются все желающие в пяти возрастных группах от 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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