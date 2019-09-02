СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-02T09:37:53+03:00

В Югорске грузчик украл телефон у продавца. Фото с сайта pixabay.com

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Две кражи телефонов раскрыли полицейские Югры в минувшие выходные. Одно из преступлений произошло в Югорске.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 31 августа возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего парня, работающего грузчиком в магазине. Подозреваемый, находясь на рабочем месте, похитил сотовый телефон, принадлежащий продавцу. Ведется следствие.

Вторая кража раскрыта в Радужном. 30 августа мужчина похитил из квартиры заявителя сотовый телефон стоимостью шесть тысяч рублей. Похищенное изъято.

В ведомстве добавили, что в Югре за прошедшие дни раскрыты 11 ранее зарегистрированных преступлений, из них: факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два мошенничества, пять фактов сбыта наркотических средств и три кражи. Двое злоумышленников арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU