Югорские проекты вышли в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2019»

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-02T08:54:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Югра представила семь проектов от Ханты-Мансийска, Сургута и Сургутского района, два из которых вышли в финал. Оргкомитет VII всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019» из 150-ти заявленных проектов со всей России выбрали 36 сильнейших.

Первый югорский проект – мобильное приложение «Социальный путеводитель Югры» не имеет аналогов в России. Уже сейчас с его помощью несколько тысяч югорчан отслеживают различные социальные услуги. Вводя информацию о себе и своей жизненной ситуации (рождение ребёнка, выход на пенсию и др.), пользователи получают доступный набор услуг и подробную информацию о них. Если выбранные услуги представляются в электронном виде, можно сразу подать заявление через портал госуслуг.

Второй проект – услуга «Без чиновника» позволяет автоматически принимать заявления в электронном виде, направлять электронные межведомственные запросы, анализировать полученные сведения и назначать меры социальной поддержки. Все эти действия проводятся в системе без привлечения служащих. На сегодняшний день таким образом можно получить две услуги: ежемесячные пособия на детей-инвалидов и по потере кормильца. До конца года планируется перевести на автоматическое принятие решения ещё четыре услуги.

Поддержать проект своего региона может любой, необходимо лишь пройти бесплатную авторизацию через смс. Доступно голосование за 3 понравившихся проекта. Более того, каждый может оставить отзыв о работе сервиса и высказать предложение по его улучшению. Это поможет в развитии сферы электронных услуг в России и отдельно взятом регионе. Все отзывы передаются разработчикам.

Финальный этап всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2019» пройдёт 12-13 сентября в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU