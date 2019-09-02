2019-09-02T08:43:30+03:00
Происшествия

Сургутянка похитила из магазина косметику и бритву

Женщину задержали с поличным
Алена Кульмухаметова
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Сургутянка похитила из магазина косметику и бритву. Фото с сайта pixabay.comСургутянка похитила из магазина косметику и бритву. Фото с сайта pixabay.com
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Желание быть красивой толкнуло взрослую женщину на преступление. Она выкрала косметику и бритвенные лезвия из магазина в Сургутском районе. За свой поступок ей придётся ответить в суде.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 30 августа в Сургутском районе сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже женщина, которая, находясь в магазине по улице Пионерная в посёлке Фёдоровский, похитила декоративную косметику и бритвенные лезвия, общей стоимостью более пяти тысяч рублей. Следователи выясняют, зачем сургутянка решилась на кражу.

Возбуждено уголовное дело. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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