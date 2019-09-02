Сургутянка похитила из магазина косметику и бритву
Желание быть красивой толкнуло взрослую женщину на преступление. Она выкрала косметику и бритвенные лезвия из магазина в Сургутском районе. За свой поступок ей придётся ответить в суде.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 30 августа в Сургутском районе сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже женщина, которая, находясь в магазине по улице Пионерная в посёлке Фёдоровский, похитила декоративную косметику и бритвенные лезвия, общей стоимостью более пяти тысяч рублей. Следователи выясняют, зачем сургутянка решилась на кражу.
Возбуждено уголовное дело. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU