В Когалыме в массовом ДТП погиб водитель «Лада Веста»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-02T07:43:00+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в городе Когалым. Днём столкнулись сразу три автомобиля.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 1 сентября 2019 года в 13:45 в городе Когалым произошло столкновение трех автомобилей: «Лада Веста», под управлением 55-летнего водителя, «Газель» под управлением 44-летнего водителя и «Ниссан Кашкай», под управлением 51-летнего водителя. В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Веста» скончался на месте ДТП, а водитель и 42-летний пассажир автомобиля «Газ» получили травмы.

Всего в период с 30 августа по 3 сентября на территории округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 17 получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних. Задержано 30 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 23 – за отказ от медицинского освидетельствования и шесть – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 96 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU