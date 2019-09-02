2019-09-02T07:07:24+03:00
Общество

Погода в Югре 2 сентября: холодно и дожди

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 2 сентября: холодно и дождиПогода в Югре 2 сентября: холодно и дождиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В понедельник 2 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. На большей части территории дождь от небольших до умеренных. Ветер северных направлений 5-10 метров в секунду, порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +14 градусов.

В Сургуте облачно и дожди. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские Нягани исполнили мечту особенного ребёнка
На торжественной линейке в школе Ханты-Мансийска первоклассникам сделали куклы-обереги
Шесть юных югорчан стали участниками проекта «Таланты Арктики. Дети»
В тюрьму почти на десять лет отправится вартовчанин за жестокое убийство подруги
Вартовчан приглашают на легкоатлетический кросс
В Югорске грузчик украл телефон у продавца
Югорские проекты вышли в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2019»
Сургутянка похитила из магазина косметику и бритву
В Когалыме в массовом ДТП погиб водитель «Лада Веста»
Нижневартовская школа искусств и музыкальная школа имени Кузнецова обновят инструменты
На оснащение медорганизаций Югры направят более 4 млрд рублей
В Лангепасе спасатели отработали навыки тушения пожара в 12-этажном доме
В Сургуте отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности
Погода в Югре 1 сентября: в большинстве районов ожидается дождь