Погода в Югре 2 сентября: холодно и дожди
В понедельник 2 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. На большей части территории дождь от небольших до умеренных. Ветер северных направлений 5-10 метров в секунду, порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+16 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно. Дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +14 градусов.
В Сургуте облачно и дожди. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.
В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU