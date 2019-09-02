СЕГОДНЯ 07:07 2019-09-02T07:07:24+03:00

Погода в Югре 2 сентября: холодно и дожди Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 2 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. На большей части территории дождь от небольших до умеренных. Ветер северных направлений 5-10 метров в секунду, порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +14 градусов.

В Сургуте облачно и дожди. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU