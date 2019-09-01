Нижневартовская школа искусств и музыкальная школа имени Кузнецова обновят инструменты
В Нижневартовске за этот год обновят материально-техническую базу детская школ искусств №3 и детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова. На эти цели выделено около 46 миллионов рублей.
Это результат участия Нижневартовска в национальном проекте «Культура». Учреждения, получившие финансирование, в рамках своей еженедельной рабочей поездки посетил глава города Василий Тихонов.
Школы искусств уже тестируют новые инструменты. В рамках нацпроекта детская музыкальная школа получила 267 наименований музыкального оборудования. Для обучения школьников уже поступили новые домры, трубы, рояли, пианино, балалайки и другие инструменты.
Это самое масштабное обновление инструментария в стране, добавили в администрации города. В учреждении также заменена мебель, пополнена библиотека новой учебно-методической литературой.
ИСТОЧНИК KP.RU