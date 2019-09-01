2019-09-01T19:16:23+03:00
Общество

Нижневартовская школа искусств и музыкальная школа имени Кузнецова обновят инструменты

На эти цели выделено около 46 миллионов рублей
Марина Васильева
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Фото vk.com/ofnv86Фото vk.com/ofnv86
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В Нижневартовске за этот год обновят материально-техническую базу детская школ искусств №3 и детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова. На эти цели выделено около 46 миллионов рублей.

Это результат участия Нижневартовска в национальном проекте «Культура». Учреждения, получившие финансирование, в рамках своей еженедельной рабочей поездки посетил глава города Василий Тихонов.

Школы искусств уже тестируют новые инструменты. В рамках нацпроекта детская музыкальная школа получила 267 наименований музыкального оборудования. Для обучения школьников уже поступили новые домры, трубы, рояли, пианино, балалайки и другие инструменты.

Это самое масштабное обновление инструментария в стране, добавили в администрации города. В учреждении также заменена мебель, пополнена библиотека новой учебно-методической литературой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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