На оснащение медорганизаций Югры направят более 4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-01T14:38:27+03:00

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В Югре приняты изменения в бюджет автономного округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года. Новые параметры утверждены на заседании правительства, которое состоялось под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

Так, по словам директора департамента финансов – заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Веры Дюдиной, доходы бюджета региона увеличены: в 2019 году на 21,5 млрд рублей, в 2020 году - на 4,4 млрд рублей, в 2021 году- на 119,7 млн рублей.

Расходы бюджета автономного округа на 2019 год увеличены на 21,5 млрд рублей, на 2020 год – на 1,8 млрд рублей, на 2021 год уменьшены на 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства округа. Дополнительные расходы в основном будут направлены на реализацию госпрограмм и достижение тех показателей, зафиксированных в национальных проектах.

Так, например, увеличение средств по госпрограмме «Развитие жилищной сферы» составит более 5,3 млрд рублей. Ассигнования будут направлены на предоставление бюджетных инвестиций Ипотечному агентству Югры на создание фонда наемных домов на территории региона.

Более 4 млрд рублей получит госпрограмма «Современное здравоохранение». Их направят на переоснащение и дооснащение медицинских организаций. Еще 1,8 млрд рублей потратят на обеспечение соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с реализацией указов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU