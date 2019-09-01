В Лангепасе спасатели отработали навыки тушения пожара в 12-этажном доме

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-01T13:32:11+03:00

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В Лангепасе провели учения в 12-этажном жилом доме, где проживают порядка 300 человек. По легенде, условный пожар произошел в одной из квартир на одиннадцатом этаже.

После получения сообщения диспетчер центрального пункта пожарной связи направила к месту пожара силы и средства трех пожарно-спасательных частей, вызвала службы жизнеобеспечения города. По прибытию на место, огнеборцы приступили к обследованию помещений. Поднявшись на 11 этаж, они обнаружили и эвакуировали пострадавшего, после чего передали работникам «скорой помощи».

Одновременно с тыльной стороны дома был установлен коленчатый подъемники и развернут «куб жизни» для спасения жильца с десятого этажа. Он находился на балконе и просил помощи, пояснили в главном управлении МЧС по ХМАО-Югре. Спустя 45 минут условный пожар в квартире был ликвидирован.

- Главная и основная цель, которую мы преследуем при проведении пожарно-тактических учений на многоэтажных зданиях, - это отработка действий личного состава по спасению людей, оперативная эвакуация всех жильцов дома и тушение пожара, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника 10 отряда ФПС, руководитель учений Игорь Фролов.

По его словам, на учениях были задействованы все силы и средства Лангепасского гарнизона, отработаны способы эвакуации людей с применением высотной техники. Каждому отделению, участку были поставлены свои задачи, с которыми подразделения пожарно-спасательных частей справились. Всего в учениях были задействованы 40 человек личного состава, 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU