В Сургуте отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-01T12:03:40+03:00

В этом году торжеству решили посвятить два дня

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Накануне, в Сургуте начались праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году торжество отмечают два дня.

Празднование началось днём со спортивных эстафет. Все желающие могли попробовать свои силы в баскетболе, шахматах и других видах спорта. Для любителей зрелищных боев сургутские спортсмены приготовили показательные выступления. Несмотря на дождливую погоду, жители в этот день пришли на площадь, чтобы присоединиться к празднику.

- День нефтяной и газовой промышленности для югорчан всенародный. Его вместе с газовиками, нефтяниками отмечают их семьи, работники сотен организаций, обеспеченных отраслевыми и социальными заказами. Спасибо «Газпром трансгаз Сургут» за возможность здесь и сейчас поздравить вас, сургутяне, и всех югорчан, – поблагодарила организаторов губернатор Югры Наталья Комарова.

На главной сцене выступили творческие коллективы города. Артисты Сургутской филармонии и оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» порадовали зрителей яркими песнями и зажигательными танцами. На церемонии открытия ветеранов, работников газовой отрасли и их семьи поздравил глава Сургута Вадим Шувалов.

- Искренне рад приветствовать вас в этот день. Это праздник нашего города, округа и всей страны. Благодарю за трудолюбие. Выражаю отдельную благодарность тем, кто сейчас несет вахту. Мы подошли к празднику с великолепными трудовыми результатами. Желаю вам хорошего настроения, всего самого светлого и тёплого, - сказал Вадим Шувалов.

Настоящий фурор у горожан вызвала группа «Давлет Хан». Гости из Екатеринбурга представили на сцене шоу этно-барабанов. Хедлайнером программы стал лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Он исполнил всем известные хиты – «Зачем топтать мою любовь», «Вечно молодой» и другие песни, которые вместе с ним пела вся площадь.

Первый день празднования завершился ярким салютом на площади. В воскресенье главной праздничной площадкой города стал стадион «Спортивное ядро» на Югорском тракте. Здесь работают площадки для отдыха взрослых и детей, сообщает пресс-служба администрации города. Торжественную программу открыли в 10 утра спортивная эстафета, разминка и мастер-классы от участников танцевальных студий города.

ИСТОЧНИК KP.RU