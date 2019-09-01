Погода в Югре 1 сентября: в большинстве районов ожидается дождь

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-01T07:27:58+03:00

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Сегодня, 1 сентября, на территории ХМАО-Югры будет преимущественно облачная погода. В большинстве районов ожидается дождь, в центральных и восточных районах местами сильный дождь.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северный, северо-восточный ветер со скоростью 7 - 12 м/с. Ночью в отдельных районах возможны порывы до 13 - 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +7,+12 градусов, при прояснениях 0,+5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +11,+16 градусов, местами +4,+9 градусов.

В Ханты-Мансийске сегодня также будет облачно. Ожидается дождь и северный, северо-восточный ветер со скоростью 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +7,+9 º градусов, днем +12,+14 градусов.

В народном календаре в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья начинают понемногу приобретать осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.

В народе подметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU