СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-31T13:33:56+03:00

В Нижневартовске арестовали водителя, который сбил пешехода и напал на журналистов. Фото: скриншот с видео СК РФ

Дело о нападении поставлено на контроль в центральный аппарат СК РФ [видео]

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека, который подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, днём 28 августа возле дома по ул. Ленина, 28а в Нижневартовске автомобиль, за рулём которого сидел обвиняемый, наехал на женщину-пешехода. В результате аварии она получила тяжкие телесные повреждения.

После этого обвиняемый стал угрожать и нападать на съёмочную группу местного телеканала, которая работала на месте ДТП, препятствуя журналистам осуществлять свою профессиональную деятельность. Спустя какое-то время водитель пришёл в телецентр, где начал вести себя агрессивно и нападать на сотрудников.

Председатель СК РФ поставил на контроль ход процессуальной проверки о нападении на журналистов в центральный аппарат ведомства. По ходатайству следователя решением суда обвиняемого заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU