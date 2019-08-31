СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-31T10:29:14+03:00

В Пыть-Яхе госслужащего упекли за решётку за растрату и злоупотребление должностными полномочиями Фото: Татьяна Коркина

Отсидеть ему придётся почти два года

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Пыть-Яхский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-директора МУП «Управление городским хозяйством». Мужчина признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, совершённой лицом с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в декабре 2016 за счёт бюджетных средств он оплатил капремонт водоочистных сооружений города, который подрядчик так и не сделал. Осознав, что сооружения так и не отремонтируют, и чтобы скрыть должностное преступление, в апреле 2017 года злоумышленник принял решение провести часть работ на сумму 725 тыс. рублей за счёт предприятия.

Будучи привлечённым к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, мужчина оплатил штраф деньгами организации.

Суд назначил ему 1 год и 9 месяцев лишения свободы и штраф в размере 9 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также ему на 2,5 года запретили занимать государственные должности в госорганах и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU