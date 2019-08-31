2019-08-31T07:53:58+03:00
Происшествия

В Нижневартовске горел мусоросборник, а в Ханты-Мансийске - квартира

Причины пожаров устанавливаются органами дознаниями МЧС
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневартовске горел мусоросборник, а в Ханты-Мансийске - квартираВ Нижневартовске горел мусоросборник, а в Ханты-Мансийске - квартираФото: Татьяна Коркина
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В Нижневартовске вчера, 30 августа, поступило сообщение о возгорании мусоросборника в шестнадцатиэтажном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, звонок на пульт диспетчера поступил в 11.33 утр. На месте работала 1 единица спецтехники и 4 человека личного состава. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

В тот же день в Ханты-Мансийске загорелся жилой дом по ул. Мира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера поступило в 13.58, было эвакуировано 22 человека. Возгорание было локализовано в 14.15, открытое горение ликвидировано в 14.16. В ликвидации пожара участвовало 17 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Причины пожаров устанавливаются органами дознаниями МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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