2019-08-31T06:02:46+03:00
Общество

Погода в Югре 31 августа: дождь и холод

Осень на день раньше вступила в свои права
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 31 августа: дождь и холодПогода в Югре 31 августа: дождь и холодФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 31 августа, ожидается облачность с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, ночью по восточным и южным районам сильный. Ветер северный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 13-18 м/с. Температура ночью +2…+7 ºС, по востоку +8…+13 ºС, днем +7…+12 ºС, по востоку +13…+18 ºС.

В Ханты-Мансийске ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м/с, температура +5…+7 ºС. Днем облачно с прояснениями, дождь. Ветер северный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха +8…+10 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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