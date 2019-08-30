СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-30T16:01:16+03:00

Жителей Ханты-Мансийска в субботу ждут на скандинавскую борьбу. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружном центре успешно реализуется проект «Сибирское долголетие. Здоровье легким шагом» для пожилых людей в сфере физической культуры.

Проект реализуется с мая 2019 года и насчитывает уже более 600 посещений. Участники проекта отмечают, что такие занятия поднимают дух, укрепляют здоровье и просто придают силы.

Не секрет, что скандинавская ходьба очень популярна во всем мире, но большинство тех, кто занимается самостоятельно, на самом деле, ходят неправильно. Для получения максимальной пользы, важно освоить рациональную технику скандинавской ходьбы и заниматься регулярно.

Регулярные занятия включающие разминку и заминку, обучение технике скандинавской (северной) ходьбы, дыхательные, и другие полезные для здоровья практики проходят на свежем воздухе.

С 30 августа в понедельник, среду, пятницу в полдень югорчан ждут в Долине ручьев. Сбор в 11.45 на Калинина, 1, в комнате для подготовки лыж в спортивной школе олимпийского резерва.

А с 10 сентября во вторник, четверг, субботу также в полдень занятия пройдут в Центре зимних видов спорта имени Филипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU