2019-08-30T15:44:45+03:00
Общество

Спасатели Югры ищут утонувшего рыбака

Один из мужчин смог добраться до берега
Алена Кульмухаметова
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Спасатели Югры ищут утонувшего рыбака. Фото с сайта ГИМС по ХМАО-ЮгреСпасатели Югры ищут утонувшего рыбака. Фото с сайта ГИМС по ХМАО-Югре
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Случай гибели рыбака произошел 27 августа на 40 км реки Иртыш Ханты-Мансийского района. Двое рыбаков при рыбной ловле зацепились сетью за зацеп на дне и пытаясь высвободить снасть перевернули лодку.

По информации «Центроспас-Югории», один из рыбаков выплыл на берег, а второй 33-летний рыбак доплыть до берега не смог. Поиски пропавшего продолжаются.

Напомним о жуткой трагедии, случившейся 19 августа в Берёзовском районе. На реке Хулга в 10 км от села Саранпауль было найдено маломерное судно без людей на борту, как выяснилось позже, один из двух несовершеннолетних (2003 и 2004 г.р.) взял без спроса лодку отца и поехал с товарищем на рыбалку. Тела пропавших в ходе поисковых работ были найдены спустя четыре дня недалеко от места обнаружения лодки. В обоих случаях на момент происшествия люди оказались в воде без спасательных жилетов и лишили себя шанса на спасение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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