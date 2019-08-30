В Нижневартовске в новом микрорайоне открыта детская поликлиника

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-30T15:02:51+03:00

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Филиал детского поликлинического отделения №3 открылся по адресу: ул. Героев Самотлора, 16, в Нижневартовске.

Учреждение детской городской поликлиники в муниципалитете открыли впервые за 20 лет. Он расположен на первом этаже нового жилого дома и занимает площадь почти 530 квадратных метров. В помещении обустроено 12 кабинетов, включая педиатрические, прививочный, процедурный кабинеты, физиокабинет, зал лечебной физкультуры и кабинет массажа.

Филиал будет обслуживать жителей 17-26 микрорайонов. Таким образом, здесь будут получать медицинскую помощь свыше 6,5 тысячи детей на 6 педиатрических участках. В дальнейшем здесь планируется организовать прием гастроэнтеролога, невролога и других узких специалистов. Отметим, что в поликлинике предусмотрен отдельный вход и приемный блок, который закрывается от основного специальной дверью. В период эпидемического подъема заболеваемостью респираторными инфекциями данное решение позволит разделить потоки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU