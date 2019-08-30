2019-08-30T14:40:49+03:00
Происшествия

Директор транспортной компании из Нижневартовска судили за долги по зарплате

Деньги на счету фирмы были
Алена Кульмухаметова
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Директор транспортной компании из Нижневартовска судили за долги по зарплате. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреДиректор транспортной компании из Нижневартовска судили за долги по зарплате. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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На другие цели были направлены деньги на счетах фирмы, вместо того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. За долги директору нижневартовского предприятия пришлось отвечать в суде.

По информации следственного комитета Югры, директора транспортной компании Нижневартовска обвиняют в невыплате заработной платы.

Как оказалось, руководитель предприятия свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату двум работникам - водителям, перед которыми образовалась задолженность на общую сумму 150 тысяч рублей. При этом деньги на расчетных счетах организации имелись, но они направлялись на другие цели, в числе которых расчеты с поставщиками, погашение задолженности по кредитам и другие.

Материальный ущерб был возмещен потерпевшим только после того как они обратились в трудовую инспекцию и следственные органы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Так как ущерб погашен перед потерпевшими в полном объеме, директор получил судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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