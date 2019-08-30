Директор транспортной компании из Нижневартовска судили за долги по зарплате
На другие цели были направлены деньги на счетах фирмы, вместо того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. За долги директору нижневартовского предприятия пришлось отвечать в суде.
По информации следственного комитета Югры, директора транспортной компании Нижневартовска обвиняют в невыплате заработной платы.
Как оказалось, руководитель предприятия свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату двум работникам - водителям, перед которыми образовалась задолженность на общую сумму 150 тысяч рублей. При этом деньги на расчетных счетах организации имелись, но они направлялись на другие цели, в числе которых расчеты с поставщиками, погашение задолженности по кредитам и другие.
Материальный ущерб был возмещен потерпевшим только после того как они обратились в трудовую инспекцию и следственные органы.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Так как ущерб погашен перед потерпевшими в полном объеме, директор получил судебный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU