2019-08-30T14:00:11+03:00
Общество

Общественники будут следить за ходом выборов в Югре

Они работают бесплатно
Алена Кульмухаметова
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Общественники будут следить за ходом выборов в Югре. Фото с сайта pixabay.comОбщественники будут следить за ходом выборов в Югре. Фото с сайта pixabay.com
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В единый день голосования 8 сентября в Югре выберут 28 депутатов городского и районного значения, а также пяти глав поселений.

Наблюдение за ходом голосования будут вести 144 наблюдателя из 13 муниципальных образований на 72 избирательных участках.

- Общественные наблюдатели работают на безвозмездной основе. Они задают настроение всему процессу голосования, оказывают содействие в урегулировании конфликтной ситуации и обеспечении восстановления нарушенных прав избирателей, – подчеркнула председатель общественной платы Югры Ирина Максимова.

В единый день голосования также будет работать мониторинговая группа общественных помощников уполномоченного по правам человека. Решение о создании такой группы было подписано председателем общественной палаты Югры и уполномоченный по правам человека в автономном округе накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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