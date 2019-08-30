СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-30T13:30:22+03:00

Житель Нягани насмерть забил своего приятеля. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

За зверство ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Причины ссоры между знакомыми выясняют сейчас следователи Нягани. В результате конфликта один из мужчин погиб.

Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Нягани. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает следственный комитет, вечером 26 августа обвиняемый, находясь возле одного из домов по улице Пионерской города Нягани во время ссоры со своим знакомым руками и ногами избивал знакомого. На следующий день в отделении реанимации потерпевший скончался от полученных повреждений.

Обвиняемый задержан. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия. Молодому няганцу грозит срок до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU