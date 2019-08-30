2019-08-30T13:21:39+03:00
Общество

В Нижневартовске открыт новый участок дороги улицы Мира

Он важен для города, так как новые микрорайоны продолжают активно застраиваться
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске открыт новый участок дороги улицы Мира. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске открыт новый участок дороги улицы Мира. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Торжественное открытие участка дороги – продолжение улицы Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода состоялось накануне в Нижневартовске.

Как сообщили в администрации, в 2019 году в ходе выполнения работ на первом этапе было произведено асфальтирование проезда длиной 570 метров, стоянок, озеленение, построены тротуары и велодорожки шириной три метра, установлено наружное освещение.

Ввод в эксплуатацию второго этапа магистрали от улицы Салманова до Восточного обхода запланирован ориентировочно на 3 квартал 2020 года. В его рамках будут выполнены работы по инженерной подготовке, строительству дождевой канализации, устройству дорожной «одежды» проезжей части и автостоянок.

Ранее в Нижневартовске открыли новый участок улицы Ленина от улицы Героев Самотлора до улицы Ф. Салманова. В 2019 году строительство осуществлялось также в рамках реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

Этот участок важен для города, так как новые микрорайоны продолжают активно застраиваться. Дорога позволит создать более комфортные условия проживания новоселам. Отрезок, протяженностью 643 метра, имеет шесть полос для движения автотранспорта, тротуары и велосипедные дорожки. Вдоль проезжей части и пешеходной зоны установлены современные опоры освещения – 199 энергосберегающих светильников. Кроме того, оборудовано 224 парковочных места, из них 34 для инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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