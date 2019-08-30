2019-08-30T11:47:09+03:00
Общество

В Югре семьи с детьми получат по 700 тысяч рублей на погашение ипотеки

Для подачи документов необходимо обращаться в центр социальных выплат по месту жительства
Алена Кульмухаметова
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В Югре семьи с детьми получат по 700 тысяч рублей на погашение ипотеки. Фото с сайта pixabay.comВ Югре семьи с детьми получат по 700 тысяч рублей на погашение ипотеки. Фото с сайта pixabay.com
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В правительстве Югры принято решение о назначении в 2019 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям многодетных семей.

- Выплата составит 700 тысяч рублей на семью и может быть использована на приобретение жилья, являющегося единственным для семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному жилищному кредиту, - отметила губернатор Наталья Комарова.

Материальную поддержку получат те многодетные семьи, которые не являются участниками каких-либо госпрограмм по улучшению жилищных условий, но обременены ипотечными кредитами. Претендовать на выплату могут семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов; семьи, в которых один либо оба родителя являются инвалидами; семьи, потерявшие кормильца; малообеспеченные семьи.

- Для тех семей, которые не воспользуются федеральной господдержкой, предусмотрена выплата в общей сумме не более 700 тысяч рублей. Те семьи, которые могут и воспользуются федеральной господдержкой в размере 450 тысяч рублей, получат выплату до 250 тысяч рублей. В общей сложности же выплата составит 700 тысяч, - пояснила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Выплата будет осуществляться поэтапно до конца 2019 года в заявительном порядке. Для подачи документов необходимо обращаться в центр социальных выплат по месту жительства.

Предполагается, что поддержку по улучшению жилищных условий до конца года получат порядка 1200 югорских семей. Всего на эти цели в бюджете автономного округа запланировано 840 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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