Югорчанку оштрафовали за фиктивную прописку соотечественников
Женщина зарегистрировала в своей квартире трёх человек
Югорчанку оштрафовали за фиктивную прописку соотечественников. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Жили россияне совсем в другом месте, но были зарегистрированы в квартире жительницы Радужного. За гостеприимность женщине пришлось ответить перед судом.
Накануне Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации в собственной квартире.
В период с августа 2017 года по февраль 2019 года югорчанка прописала у себя в квартире троих россиян. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU