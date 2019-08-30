Югорчанку оштрафовали за фиктивную прописку соотечественников

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-30T10:58:03+03:00

Женщина зарегистрировала в своей квартире трёх человек

Изменить размер текста: A A

Жили россияне совсем в другом месте, но были зарегистрированы в квартире жительницы Радужного. За гостеприимность женщине пришлось ответить перед судом.

Накануне Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации в собственной квартире.

В период с августа 2017 года по февраль 2019 года югорчанка прописала у себя в квартире троих россиян. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU