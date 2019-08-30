2019-08-30T10:58:03+03:00
Общество

Югорчанку оштрафовали за фиктивную прописку соотечественников

Женщина зарегистрировала в своей квартире трёх человек
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанку оштрафовали за фиктивную прописку соотечественников. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЮгорчанку оштрафовали за фиктивную прописку соотечественников. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Жили россияне совсем в другом месте, но были зарегистрированы в квартире жительницы Радужного. За гостеприимность женщине пришлось ответить перед судом.

Накануне Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации в собственной квартире.

В период с августа 2017 года по февраль 2019 года югорчанка прописала у себя в квартире троих россиян. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске открыт новый участок дороги улицы Мира
В Сургуте завершается благоустройство дворов
В Югре семьи с детьми получат по 700 тысяч рублей на погашение ипотеки
Полицейские Нягани вынесли из огня троих человек
Заключённых из колонии Нижневартовска привлекли к сортировке мусора
Житель Лангепаса после безуспешных попыток сдать на права, купил поддельный документ
Губернатор Югры встретилась с погорельцами двух пятиэтажек в Нижневартовске
Полицейские Мегиона помогли найти москвичке больного родственника
В Нижневартовске водоочистные сооружения полностью готовы к зиме
Молодой югорчанин снял с чужой машины аккумулятор
До открытия выставки сургутских производителей осталось несколько часов
За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 13 человек
В Нижневартовске школы искусств получили новые инструменты
В Ханты-Мансийске вор вынес из магазина большую кегу с пивом
Погода в Югре 30 августа: дожди и прохладно
«Адреналин» в Когалыме: участников игры ждет экстрим в полевых условиях
Жительница Урая по указке мошенника перевела деньги на чужой счет
В Когалыме откроется Клуб анимации