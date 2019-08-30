Заключённых из колонии Нижневартовска привлекли к сортировке мусора

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-30T10:46:18+03:00

Пять заключённых из Нижневартовска сортируют мусор. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-Югре

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Картон, стеклянная и алюминиевая тара, полиэтиленовые пакеты, посуда и прочие ёмкости вновь буду служить людям после тщательной переработки. Но для начала сырьё приходится извлекать из груды разнообразного мусора.

Новые правила по сбору, вывозу и переработки твёрдых бытовых отходов коснулись и тех, кто находится в местах заключения. Причём, сами осужденные занялись сортировкой мусора.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН ХМАО-Югры, они обеспечили работой своих подопечных. Накануне руководством колонии-поселения Нижневартовска был заключен договор об оказании услуг по сортировке твердых бытовых отходов на предприятии заказчика.

На работу трудоустроены пять заключённых. В задачи работников входит сортировка твердых бытовых отходов на автоматизированной поточной линии. Работа выполняется под постоянным надзором сотрудников учреждения.

У осужденных установлен 8-ми часовой рабочий день и заработная плата не ниже минимального размера. Трудиться приходится со средствами индивидуальной защиты и в спецодежде, которую предоставляет заказчик.

Пока договор по сортировке твердых бытовых отходов силами осужденных заключен до конца текущего года, но может быть продлён, если заказчика и ведомство устроят встречные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU