Заключённых из колонии Нижневартовска привлекли к сортировке мусора
Картон, стеклянная и алюминиевая тара, полиэтиленовые пакеты, посуда и прочие ёмкости вновь буду служить людям после тщательной переработки. Но для начала сырьё приходится извлекать из груды разнообразного мусора.
Новые правила по сбору, вывозу и переработки твёрдых бытовых отходов коснулись и тех, кто находится в местах заключения. Причём, сами осужденные занялись сортировкой мусора.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН ХМАО-Югры, они обеспечили работой своих подопечных. Накануне руководством колонии-поселения Нижневартовска был заключен договор об оказании услуг по сортировке твердых бытовых отходов на предприятии заказчика.
На работу трудоустроены пять заключённых. В задачи работников входит сортировка твердых бытовых отходов на автоматизированной поточной линии. Работа выполняется под постоянным надзором сотрудников учреждения.
У осужденных установлен 8-ми часовой рабочий день и заработная плата не ниже минимального размера. Трудиться приходится со средствами индивидуальной защиты и в спецодежде, которую предоставляет заказчик.
Пока договор по сортировке твердых бытовых отходов силами осужденных заключен до конца текущего года, но может быть продлён, если заказчика и ведомство устроят встречные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU