СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-30T10:03:09+03:00

Житель Лангепаса после безуспешных попыток сдать на права, купил поддельный документ. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Ни одна попытка получить водительское удостоверение легально у югорчанина не завершилась успешно. От отчаяния он пошёл на преступление.

Накануне мировой судья Лангепасского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

Весной 2019 года после многократных безуспешных попыток сдать теоретический экзамен по знанию правил дорожного движения югорчанин купил на одном из сайтов в сети «Интернет» водительское удостоверение и стал управлять автомобилем, не имея на то законных оснований.

В мае 2019 года при проверке сотрудниками ДПС документов злоумышленник предъявил свое подложное водительское удостоверение.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU