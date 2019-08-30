2019-08-30T10:03:09+03:00
Происшествия

Житель Лангепаса после безуспешных попыток сдать на права, купил поддельный документ

Мужчине придётся заплатить штраф
Алена Кульмухаметова
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Житель Лангепаса после безуспешных попыток сдать на права, купил поддельный документ. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖитель Лангепаса после безуспешных попыток сдать на права, купил поддельный документ. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Ни одна попытка получить водительское удостоверение легально у югорчанина не завершилась успешно. От отчаяния он пошёл на преступление.

Накануне мировой судья Лангепасского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

Весной 2019 года после многократных безуспешных попыток сдать теоретический экзамен по знанию правил дорожного движения югорчанин купил на одном из сайтов в сети «Интернет» водительское удостоверение и стал управлять автомобилем, не имея на то законных оснований.

В мае 2019 года при проверке сотрудниками ДПС документов злоумышленник предъявил свое подложное водительское удостоверение.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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