Полицейские Мегиона помогли найти москвичке больного родственника

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-30T09:40:23+03:00

Через четыре часа он сам позвонил сестре

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Накануне в адрес начальника полиции ХМАО – Югры поступило письмо от жительницы Москвы. В обращении женщина благодарила полицейских из Мегиона за помощь в восстановлении контакта с её братом, который проживает в Мегионе.

Оказалось, что члены семьи начали беспокоиться, поскольку югорчанин долгое время не звонил своим близким, проживающим в Москве, и они не могли с ним связаться.

Как оказалось, мегионец получил тяжелую производственную травму и сейчас проходит курс реабилитации, к тому же использует другой номер телефона.

- Сотрудники полиции Мегиона действовали оперативно и уже через четыре часа мой родственник связался со мной, − отметила москвичка.

ИСТОЧНИК KP.RU