Полицейские Мегиона помогли найти москвичке больного родственника
Накануне в адрес начальника полиции ХМАО – Югры поступило письмо от жительницы Москвы. В обращении женщина благодарила полицейских из Мегиона за помощь в восстановлении контакта с её братом, который проживает в Мегионе.
Оказалось, что члены семьи начали беспокоиться, поскольку югорчанин долгое время не звонил своим близким, проживающим в Москве, и они не могли с ним связаться.
Как оказалось, мегионец получил тяжелую производственную травму и сейчас проходит курс реабилитации, к тому же использует другой номер телефона.
- Сотрудники полиции Мегиона действовали оперативно и уже через четыре часа мой родственник связался со мной, − отметила москвичка.
ИСТОЧНИК KP.RU