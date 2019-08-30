2019-08-30T09:40:23+03:00
Общество

Полицейские Мегиона помогли найти москвичке больного родственника

Через четыре часа он сам позвонил сестре
Алена Кульмухаметова
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Полицейские Мегиона помогли найти москвичке больного родственника. Фото с сайта pixabay.comПолицейские Мегиона помогли найти москвичке больного родственника. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в адрес начальника полиции ХМАО – Югры поступило письмо от жительницы Москвы. В обращении женщина благодарила полицейских из Мегиона за помощь в восстановлении контакта с её братом, который проживает в Мегионе.

Оказалось, что члены семьи начали беспокоиться, поскольку югорчанин долгое время не звонил своим близким, проживающим в Москве, и они не могли с ним связаться.

Как оказалось, мегионец получил тяжелую производственную травму и сейчас проходит курс реабилитации, к тому же использует другой номер телефона.

- Сотрудники полиции Мегиона действовали оперативно и уже через четыре часа мой родственник связался со мной, − отметила москвичка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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