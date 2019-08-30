В Нижневартовске водоочистные сооружения полностью готовы к зиме
Общественная приемка готовности водоочистных сооружений №2 Нижневартовска к осенне-зимнему периоду состоялась накануне.
По данным правительства Югры, на указанном объекте был выполнен капитальный ремонт на общую сумму в 7,3 миллиона рублей. В результате полностью были отремонтированы дренажная система фильтров, фасады хлораторной и галереи реагентного корпуса.
Помимо этого, произведена чистка резервуаров чистой воды, промышленных стоков, промывных вод, отстойников с камерой хлопьеобразования, смесителей, контактных камер.
По результатам лабораторно-производственного контроля качества, вода, подаваемая с водоочистных сооружений, соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил.
Напомним, что водоочистные сооружения №2 были введены в эксплуатацию в 1979 году. Ежедневно в штатном режиме здесь обрабатывается до 46 тысяч кубических метров воды, которая затем подается в магистральные и распределительные сети водоснабжения Нижневартовска.
ИСТОЧНИК KP.RU