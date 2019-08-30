СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-30T08:58:28+03:00

В Нижневартовске водоочистные сооружения полностью готовы к зиме. Фото с сайта правительства Югры

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Общественная приемка готовности водоочистных сооружений №2 Нижневартовска к осенне-зимнему периоду состоялась накануне.

По данным правительства Югры, на указанном объекте был выполнен капитальный ремонт на общую сумму в 7,3 миллиона рублей. В результате полностью были отремонтированы дренажная система фильтров, фасады хлораторной и галереи реагентного корпуса.

Помимо этого, произведена чистка резервуаров чистой воды, промышленных стоков, промывных вод, отстойников с камерой хлопьеобразования, смесителей, контактных камер.

По результатам лабораторно-производственного контроля качества, вода, подаваемая с водоочистных сооружений, соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, что водоочистные сооружения №2 были введены в эксплуатацию в 1979 году. Ежедневно в штатном режиме здесь обрабатывается до 46 тысяч кубических метров воды, которая затем подается в магистральные и распределительные сети водоснабжения Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU