СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-30T08:38:54+03:00

До открытия выставки сургутских производителей осталось несколько часов. Фото с сайта администрации города Сургут

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Сургутские товаропроизводители уже готовы к ярмарке, которая откроется в пятницу 30 августа на площадке гипермаркета «Лента» и будет работать по воскресенье.

Как сообщает администрация города Сургут, посетители смогут перед покупкой продегустировать мясо, рыбу, выпечку и кондитерские изделия. На выставке-продаже местной продукции будет представлена бытовая химия, а также изделия из кожи и меха, сделанные в Сургуте.

- Положительные отзывы посетителей на предыдущих ярмарках подтверждают качество и востребованность продукции наших товаропроизводителей-обладателей знака #СделановЮгре и логотипа #СделановСургуте, - отметила начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей города Дарья Гаврикова.

ИСТОЧНИК KP.RU