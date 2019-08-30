В Нижневартовске школы искусств получили новые инструменты

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-30T07:43:53+03:00

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Около 46 миллионов рублей выделено на обновление материально-технической базы детской школы искусств №3 и детской музыкальной школы имени Ю.Д. Кузнецова.

Школы искусств уже тестируют новые инструменты. В рамках нацпроекта детская музыкальная школа получила 267 наименований музыкального оборудования (домры, трубы, рояли, пианино, балалайки и другие). Это самое масштабное обновление инструментария в стране. В учреждении также заменена мебель, пополнена библиотека новой учебно-методической литературой.

- Это было очень важно для нашего учреждения. В рамках национального проекта нам выделено около 26 миллионов рублей. В школе занимаются 340 учащихся. Отмечу, что в нашей школе ведется предпрофессиональная подготовка – это не дополнительный кружок. Дальше ребята смогут связать свою жизнь с музыкой. Это было одним из условий попадания в национальный проект. Сейчас школа полностью соответствует современным стандартам, - рассказала директор учреждения Юлия Фетисова.

Сейчас обучение в школе становится интерактивным благодаря новейшему цифровому оборудованию. Прямо на занятии ребята могут «оказаться» в лучших концертных залах мира, учиться игре у известных музыкантов. Каждый учебный класс можно трансформировать под виртуальный концертный зал.

Как отметила заместитель директора департамента, начальник управления культуры администрации города Яна Гребнева, масштабная финансовая поддержка национального проекта дает уникальную возможность полностью переоснастить материально-технические базы учреждений.

- 20 миллионов рублей выделено детской школе искусств №3. Эти деньги направлены на приобретение инструментов, интерактивного оборудования, литературу, мобильные компьютерные классы, световое и звуковое оборудование, хореографические станки и другое. Деньги в рамках национального проекта «Культура» предусмотрены федеральные, окружные и городские, - отметила Яна Гребнева.

Теперь холлы учреждения – это выставочные павильоны. Благодаря новой системе галерейной подвески работы учеников вывешивают в коридорах здания. В каждом классе – интерактивное оборудование. Педагоги продемонстрировали одну из новинок для анимационного класса. С помощью «умного» стола учащиеся могут создавать фильмы, клипы и сразу озвучивать их.

Ученики уже готовятся к новому творческому сезону с новыми инструментами.

Напомним, Нижневартовск участвует в восьми национальных проектах. Это «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU