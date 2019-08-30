2019-08-30T07:31:27+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске вор вынес из магазина большую кегу с пивом

Попробовать пенный напиток он не успел
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске вор вынес из магазина большую кегу с пивом. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске вор вынес из магазина большую кегу с пивом. Фото с сайта pixabay.com
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Кегу с пивом объёмом 50 литров смог вынести из подсобки магазина молодой житель окружной столицы. Однако попробовать напиток мужчина не успел – нагрянули полицейские.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске 29-летний подозреваемый из подсобного помещения магазина по улице Уральской похитил кегу с пивом объёмом 50 литров. Похищенное изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве также добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты шесть ранее зарегистрированных преступлений, в том числе: умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, два факта сбыта наркотиков, кража и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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