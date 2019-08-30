В Ханты-Мансийске вор вынес из магазина большую кегу с пивом
Кегу с пивом объёмом 50 литров смог вынести из подсобки магазина молодой житель окружной столицы. Однако попробовать напиток мужчина не успел – нагрянули полицейские.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске 29-летний подозреваемый из подсобного помещения магазина по улице Уральской похитил кегу с пивом объёмом 50 литров. Похищенное изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ведомстве также добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты шесть ранее зарегистрированных преступлений, в том числе: умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, два факта сбыта наркотиков, кража и грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU