Погода в Югре 30 августа: дожди и прохладно
В пятницу 30 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём по южным районам умеренный дождь. Ветер северных направлений 6-11 метров в секунду, днём порывами 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+16 градусов, в западных районах +5,+10 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+13 градусов.
В Сургуте с утра ясная погода, к полудню набегут облака, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +14 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность, вечером дождь, к ночи сильный дождь. Ветер северо-восточный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +14 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU