СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-30T07:00:19+03:00

Погода в Югре 30 августа: дожди и прохладно. Фото с сайта pixabay.com

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В пятницу 30 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём по южным районам умеренный дождь. Ветер северных направлений 6-11 метров в секунду, днём порывами 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+16 градусов, в западных районах +5,+10 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+13 градусов.

В Сургуте с утра ясная погода, к полудню набегут облака, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +14 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, вечером дождь, к ночи сильный дождь. Ветер северо-восточный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU