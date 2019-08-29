«Адреналин» в Когалыме: участников игры ждет экстрим в полевых условиях

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-29T16:01:45+03:00

В ходе соревнований будут проверяться командный дух, физическая и моральная выносливость

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В Когалыме 30 августа стартует военно-спортивная игра «Адреналин». В течение трех дней команды от организаций и предприятий города, а также команда из Покачи, будут бороться за победу.

В ходе соревнований будут проверяться командный дух, физическая и моральная выносливость, туристические и спортивные навыки молодежных команд.

Команды будут состоять из пяти человек в возрасте от 18 до 35 лет. Участников ожидает ночевка в полевых условиях и экстремальные испытания: смотр палаточного лагеря; туристическая полоса препятствий; экстремальный забег; тактическая игра с применением пейнтбольного оборудования, конкурс капитанов команд «Интеллектуальный бой».

Организатор игры, МАУ «Молодежный комплексный центр «Феникс», приглашает зрителей поддержать команды, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU